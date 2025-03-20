В новосибирском краеведческом музее открылась выставка Сокровища гробницы Тутанхамона.

В новосибирском краеведческом музее открылась выставка Сокровища гробницы Тутанхамона. Экспозиция, размещенная в трех залах, включает точные копии предметов, которые чуть больше века назад в ходе раскопок обнаружил в Египте британский археолог Говард Картер. В открытии выставки приняла участие министр культуры региона Юлия Шуклина.Как рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры Древнего Востока СПбГУ Аркадий Демидчик, в экспозицию вошли реплики наиболее интересных для широкой публики вещей из гробницы египетского фараона, жившего без малого 3,5 тыс. лет назад. Это погребальная маска царя, золотые саркофаги, украшения, статуи богов, предметы быта. На выставке также представлена копия бюста царицы Нефертити — мачехе Тутанхамона — главного экспоната египетской коллекции Нового музея в Берлине.Предметы сделаны один в один, чтобы было полное впечатление, что вы осматриваете памятники, — отметил ученый. По словам Аркадия Демидчика, выставка позволяет получить общие представление о быте фараонов Нового царства, узнать о египетской религии и особенностях почитания царей.Оригиналы предметов хранятся в Каирском музее и редко покидают пределы Египта. Всего находка Картера включает около 6 тыс. предметов. Большая часть из них хранится в запасниках.