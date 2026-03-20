Во Владимирской области дорожники готовятся к половодью. В зону возможного подтопления попадает 8 мостов. Минтранс региона уже сформировал дежурные бригады и подготовил необходимую спецтехнику, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций.Особый случай — понтонный мост через Клязьму в Вязниковском районе: он соединяет микрорайон Заречье с городом Вязники. Его частично разберут, когда поднимется уровень воды: сначала (предположительно на этой или следующей неделе) уберут аппарели — тогда по мосту смогут ходить только пешеходы. А в период активного ледохода демонтируют и пешеходную часть. На это время организуют переправу на лодках — они будут ходить по расписанию.