Об этом в рамках международной выставки India Carpet Expo в Нью-Дели сообщил глава Табасаранского района Магомед Курбанов.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что изучает опыт индийских коллег по организации масштабных специализированных выставок текстиля, чтобы летом на высшем уровне провести Всероссийскую ковровую выставку в Хучни.Магомед Курбанов: На ней у наших мастеров будет отличная возможность установить новые партнерские связи и реализовать свою продукцию.Выставка India Carpet Expo проходила в Индии с 14 по 17 апреля. В день открытия ее посетил министр текстильной промышленности Индии Гирирадж Сингх. Россию на мероприятии представляют 20 человек.