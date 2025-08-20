С декабря по январь молодые люди передали информацию о трех абонентах.

Двое молодых жителей Владимирской области, 18 и 19 лет, предстанут перед судом по обвинению в незаконном сборе и передаче персональных данных абонентов сотовой связи.По версии следствия, младший из обвиняемых хотел заработать на новый телефон и нашел в интернете предложение о продаже данных абонентов. За каждый «пробитый» номер ему обещали 1000 рублей. Он попросил помощи у своего знакомого, который работал в офисе одного из сотовых операторов. Тот согласился, несмотря на сомнения в законности.С декабря по январь молодые люди передали информацию о трех абонентах — ФИО, дату рождения, адрес и паспортные данные. За это они получили 2700 рублей.Им грозит до шести лет лишения свободы и штраф до одного миллиона рублей. Дело передано в Ленинский районный суд города Владимира.