СК России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего начальника владимирского офиса оператора сотовой связи, обвиняемого в продаже личных данных

СК России по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 20-летнего начальника владимирского офиса оператора сотовой связи, обвиняемого в продаже личных данных абонентов. По версии следствия, в декабре 2024 года обвиняемый, занимавший руководящую должность, вместе с 17-летним знакомым придумали схему заработка. Подросток принимал заказы на так называемую «пробивку номеров» через мессенджер, а начальник офиса