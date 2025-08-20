Во Владимире полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии краж из сетевых супермаркетов. По данным УМВД, девушка, уже ранее судимая за аналогичные преступления,

Во Владимире полицейские задержали 22-летнюю местную жительницу, подозреваемую в серии краж из сетевых супермаркетов. По данным УМВД, девушка, уже ранее судимая за аналогичные преступления, успела совершить 11 эпизодов хищений. Общий ущерб торговым точкам превысил 60 тысяч рублей. Схема была проста: злоумышленница специально возила с собой детскую коляску, куда складывала продукты и бытовые товары — масло,