Во Владимире суд приговорил местного жителя к 300 часам обязательных работ и конфискации автомобиля за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.Как установило следствие, в мае 2025 года мужчина, уже будучи лишенным прав за аналогичное нарушение, снова сел за руль своего Nissan Qashqai в нетрезвом виде. Он стал виновником ДТП на улице Тракторной, врезавшись в остановившийся на светофоре автомобиль.Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки опьянения. Мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования, и его отстранили от управления.Помимо обязательных работ, суд лишил его права управлять транспортом на 2 года. Принадлежащий ему Nissan Qashqai был конфискован в пользу государства. Приговор пока не вступил в законную силу.