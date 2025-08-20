В Суздальском районе продолжается ремонт автодороги «Владимир – Иваново» – Порецкое – Мордыш. Новое асфальтное покрытие улучшит транспортную доступность к ряду населенных пунктов и

В Суздальском районе продолжается ремонт автодороги «Владимир – Иваново» – Порецкое – Мордыш. Новое асфальтное покрытие улучшит транспортную доступность к ряду населенных пунктов и популярному арт-пространству, сообщили в Минтрансе региона. Уже отремонтировано более двух километров дорожного полотна, где уложены два слоя асфальта. В ближайшее время планируется укрепление обочин гранулятом. Обновленная дорога обеспечит более удобный проезд