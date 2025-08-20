Трагедия произошла в Гусь-Хрустальном Владимирской области.

В Гусь-Хрустальном произошла трагедия, которая потрясла всю Владимирскую область. 29-летняя женщина, родившая третьего ребенка, скончалась в роддоме от кровопотери. Теперь ее трое детей, включая новорожденного, остались без матери. Родственники погибшей требуют справедливости и винят врачей в халатности.Подробнее в материале vlad.aif.ru.Медленно умиралаТрагедия произошла 22 июля в родильном отделении Гусь-Хрустальной ЦРБ. Ксения, как звали погибшую, поступила в больницу 18 июля, чтобы подготовиться к родам. У нее были показания к кесареву сечению, и операция, казалось, прошла успешно: на свет появился здоровый мальчик. Однако вскоре после этого состояние молодой мамы стало резко ухудшаться.Врачи боролись за ее жизнь, проводили дополнительные операции, но спасти женщину не удалось. Она умерла на следующий день от массивной кровопотери.Очень много вопросовСемья погибшей не понимает, почему так произошло, и задает много вопросов.«Трое детей остались без мамы и материнского тепла. Ксюша умерла от последствий массивной потери крови. Официально это 3 литра, но что было на самом деле? Почему никто вовремя не увидел, что она медленно умирает? Почему не реагировали на ее жалобы?» — сестра Ксении.Родственников возмущает и то, что женщину не перевезли в более оснащенный медицинский центр.«Почему не вызвали санавиацию, про которую рассказывают в области и не перевезли в акушерский стационар 3 класса? Приезжали ли на помощь высококвалифицированные врачи? Если да, то почему не спасли... Ведь Ксения пролежала в роддоме почти 4 суток?»Семья собирает средства на адвокатаСразу после трагедии родильное отделение закрыли на «санитарную обработку». По данным источников, сотрудники находятся в состоянии «вынужденного простоя» и боятся, что отделение больше не откроют. Министерство здравоохранения региона подтвердило факт смерти, но отказалось комментировать детали, ссылаясь на врачебную тайну.Следственный комитет уже уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей». Следователи допрашивают медицинский персонал, изымают документы и готовят судебно-медицинскую экспертизу, которая должна ответить на главный вопрос — была ли в смерти Ксении вина врачей.«Супруг Ксюши Иван и я будем участвовать в расследовании уголовного дела, которое уже возбуждено. Что произошло и почему сейчас устанавливает следствие. Проводятся множественные следственные действия, допросы. Осмотры, готовится назначение судебно-медицинской экспертизы, будут очные ставки», — говорит сестра погибшей.Расследование может затянуться, так как комиссионная судмедэкспертиза будет проводиться за пределами региона. Однако семья Ксении не собирается сдаваться. Родственники собирают средства на адвоката, чтобы добиться справедливости.«Такие страшные трагедии, повторяющиеся в нашей области, должны быть объективно расследованы, а виновные понести наказание в соответствии с законом, сделать все возможное для своевременного проведения всех следственных действий!!!!» — написала сестра погибшей.