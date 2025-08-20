Минцифры Владимирской области представило новую интерактивную карту «Общественные точки Wi-Fi», которая поможет жителям быстро находить бесплатный интернет в общественных местах. Это

Минцифры Владимирской области представило новую интерактивную карту «Общественные точки Wi-Fi», которая поможет жителям быстро находить бесплатный интернет в общественных местах. Это особенно важно в ситуациях временных ограничений мобильной связи, отметили в облправительстве. На карте уже отмечены 233 точки бесплатного доступа к Wi-Fi. Сервис будет регулярно обновляться. Организации, готовые предоставить бесплатный Wi-Fi, могут сообщить информацию на