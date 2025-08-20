Эту выплату могут получить семьи, в которых обоим супругам еще не исполнилось 36 лет.

В рамках национального проекта «Семья» и при поддержке регионального правительства во Владимирской области активно внедряют новые меры социальной поддержки. Так, уже 310 молодых семей получили по 300 тысяч рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.Эту выплату могут получить семьи, в которых обоим супругам еще не исполнилось 36 лет. Средства можно потратить на любые цели, и их выдают без учета дохода. Кроме того, 90 студенток получили по 100 тысяч рублей на ранних сроках беременности, а 280 многодетных семей — компенсацию в 50% за обучение одного из детей в вузе.Также в регионе начала работать служба «Социальная няня», которая бесплатно помогает многодетным и студенческим семьям с детьми до трех лет. Семьи могут получить помощь три раза в неделю по три часа. Для молодых родителей также доступны пункты бесплатного проката вещей для новорожденных, где можно взять коляски, кроватки и другие необходимые предметы.Заявления на получение выплат и компенсаций можно подать через МФЦ или на портале «Госуслуги».