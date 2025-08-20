Отец Александра Сырского проходил лечение в одной из клиник в Москве.

После нескольких месяцев отсутствия родители главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского возвращаются во Владимир. Его 86-летний отец, Станислав Прокофьевич, успешно прошел курс лечения в одной из московских клиник и готовится к выписке. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Лечение оплатил сынО переезде пожилой пары из Владимира стало известно несколько месяцев назад. По словам соседей, Сырских «с весны не видели». Как оказалось, это было связано с ухудшением здоровья Станислава Прокофьевича, у которого обострилось заболевание головного мозга на фоне перенесенного коронавируса. Владимирские врачи не смогли оказать ему необходимую помощь, и семья приняла решение о переводе в специализированную клинику в Москве, Shot.Лечение, стоимость которого составила около 2,5 млн рублей, оплатил Александр Сырский, сообщил Telegram-канал Shot. Это произошло, несмотря на их долгую паузу в отношениях и политические разногласия. После интенсивной терапии отец главкома ВСУ чувствует себя гораздо лучше, хотя и передвигается в инвалидной коляске.Жизнь под пристальным вниманиемРодители Александра Сырского, Людмила и Станислав, оказались в центре внимания после того, как их сын занял пост главкома ВСУ. Александр Сырский родился в деревне Новинки Петушинского района Владимирской области, а позже семья переехала во Владимир.После назначения сына пожилая пара столкнулась с пристальным вниманием СМИ, что вынудило их «забаррикадироваться» в своей квартире. Соседи просили журналистов оставить пожилых людей в покое, подчеркивая, что родители не должны нести ответственность за поступки своего взрослого сына.Теперь, после успешного лечения, Сырские возвращаются в свой дом во Владимире.