Мужчина накинулся на ребенка в поселке Муромцево Владимирской области.

В Судогодском районе Владимирской области пьяный мужчина, ранее судимый, напал на 11-летнего мальчика. Он схватил ребенка и начал душить, требуя встать на колени. Подробнее в материале vlad.aif.ru.Весь день пилВечером 2 апреля 54-летний житель поселка Муромцево находился у своего гаража на улице Шкурина, где, по данным следствия, весь день пил. В какой-то момент он увидел 11-летнего мальчика, бегущего по улице.Мужчина внезапно вскочил и кинулся на ребенка. Он схватил мальчика за куртку, а затем обхватил руками его шею и начал душить. Ребенок стал задыхаться. Нападавший требовал, чтобы мальчик встал на колени.К счастью, мальчик смог вырваться из рук пьяного агрессора и убежать. Он сразу же рассказал о произошедшем своей бабушке и маме, которые находились неподалеку. Женщины немедленно обратились в полицию.«Я ничего не помню»Мужчину задержали. Им оказался рецидивист, который дважды привлекался к уголовной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Он признал свою вину, но не смог объяснить мотивы своего поступка.«Мужчина вину в совершении преступления признал и принес извинения потерпевшей стороне, однако мотивы своих действий пояснить не смог, сообщив, что не помнит обстоятельств», — в сообщении Следственного комитета.Уголовное дело по статье «Хулиганство, совершенное с применением насилия» уже направлено в суд. За это преступление пьяному рецидивисту грозит до 5 лет лишения свободы.