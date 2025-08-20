В посёлке Мелехово Ковровского района продолжается преображение парка 30-летия Победы.

В посёлке Мелехово Ковровского района продолжается преображение парка 30-летия Победы. В прошлом году здесь появился красивый фонтан, в текущем — новые уличные фонари и дорожки, а на днях состоялось открытие современного теннисного корта. Об этом в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Площадку для теннисистов создали в рамках реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий». На сооружение объекта потратили пять миллионов рублей, три из которых поступили из федеральной казны, а два — из районного бюджета.В открытии корта приняли участие глава райадминистрации Вячеслав Скороходов и глава администрации посёлка Роман Когут. Чиновники передали директору Дворца спорта Екатерине Чесноковой несколько комплектов теннисного снаряжения, после чего начались теннисные баталии. Кстати, по словам Игоря Игошина, местные жители активно увлекаются данным видом спорта и достигают немалых успехов.«Благодаря федеральным и региональным партийным проектам, наша область активно преображается. Ещё несколько лет назад мы и мечтать не могли о новых парках, набережных, скверах, спортивных объектах, новых дорогах, а сегодня люди с удовольствием посещают новые общественные среды, занимаются спортом, активно отдыхают. И это здорово! Работаем дальше!» — написал депутат Госдумы РФ.