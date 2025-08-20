19 августа, на 13-м километре автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Небылое – Чеково» произошло ДТП с участием несовершеннолетних на мотовездеходе, сообщили в пресс-службе УМВД России по

19 августа, на 13-м километре автодороги «Владимир – Юрьев-Польский – Небылое – Чеково» произошло ДТП с участием несовершеннолетних на мотовездеходе, сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области. По предварительным данным, за рулем транспорта YAMAHA находилась 15-летняя девушка. Она не справилась с управлением — транспрт опрокинулся на проезжей части и съехал в кювет. Вместе с