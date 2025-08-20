Муромская городская прокуратура выявила несанкционированное складирование отходов на землях общего пользования в районе между домом № 18 на улице Комсомольской и домом № 32 на улице

Муромская городская прокуратура выявила несанкционированное складирование отходов на землях общего пользования в районе между домом № 18 на улице Комсомольской и домом № 32 на улице Первомайской. На участке обнаружены сухие деревья, бытовой мусор и пластиковые изделия. Отходы лежат прямо на земле, что создает угрозу загрязнения почвы, наносит вред окружающей среде и нарушает право жителей