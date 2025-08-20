Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что в мае 2025 года мужчина, ранее

Октябрьский районный суд Владимира вынес приговор местному жителю, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Следствие установило, что в мае 2025 года мужчина, ранее уже привлекавшийся к ответственности за аналогичное нарушение, снова управлял автомобилем Nissan Qashqai в нетрезвом виде. На улице Тракторной он допустил столкновение с автомобилем RAM1500, остановившимся на красный сигнал светофора.