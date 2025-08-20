В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» завершилась 59-я профильная смена «Искатель», собравшая одаренных старшеклассников Владимирской области для развития творческих и научных

В спортивно-оздоровительном центре «Олимп» завершилась 59-я профильная смена «Искатель», собравшая одаренных старшеклассников Владимирской области для развития творческих и научных способностей. Об этом поделились в облправительстве. В лагере ребята смогли попробовать себя в различных сферах: от журналистики и психологии до IT и робототехники. Смена была построена в формате академии, где школьники познавали азы жизни, приобретали необходимые