Несколько лет подряд Владимирская область становится ареной эпического сражения. Сокрушительная сила, отточенное мастерство и благородная доблесть сплетаются воедино, чтобы с головой окунуть зрителей в мир русских традиций и самобытной культуры.Сохраняя традицииТурнир «Богатырская битва» сочетает в себе мощь силового экстрима и колорит русских народных развлечений. Атлеты-богатыри демонстрируют свою силу и выносливость в традиционных испытаниях.Мероприятие давно стало визитной карточкой нашего региона. Организаторы смогли воссоздать атмосферу древнерусских богатырских забав, где ценилась не только физическая сила, но и ловкость, и, конечно же, честь.В программе – зрелищные схватки по киле, настоящий кулачный бой стенка на стенку, шоу рекордов силового экстрима, которые привлекают множество гостей.К примеру, уроженец Чеченской Республики Ахмет Акаев в качестве зрителя на «Богатырской битве» во Владимире уже в третий раз.– В нашей культуре принято, чтобы мужчины росли сильными, ловкими, выносливыми. Поэтому многие мальчики со школьного возраста начинают заниматься латаром – это наш вид борьбы. На мой взгляд, каждый мужчина должен вырасти мужчиной. На настоящего мужчину, который может хоть гору сдвинуть, хоть самосвал, посмотреть приятно! И неважно, какой он национальности. А здесь и сейчас, на этих соревнованиях, чувствуется мощь наших русских братьев! – говорит он.Артур Хализов приехал из Мурома, чтобы посмотреть на богатырские состязания.– Я чистокровный татарин и почти всю жизнь прожил на владимирской земле. С уважением отношусь как к своей культуре, так и к культуре тех, кто рядом. В том числе к спортивной. У нашего народа тоже есть такие силовые соревнования, но называются они иначе: аркан тартыш, йодрык сугышы. А есть и исконно татарские, например корэш. И гостям своим с радостью показываем и обучаем их. Сегодня хочу посмотретьна настоящих силачей. Восхищаешься самим человеком, вне зависимости от того, кто он по национальности. Добиваться спортивных высот одинаково сложно и татарину, и узбеку, и русскому. И тот, кто этого добился, достоин уважения.Пятеро сильнейшихВ глубине веков, когда Русь была уязвима для вражеских набегов и внутренних распрей, рождались герои, чьи имена навечно вписаны в историю. Их называли богатырями – воплощением силы, мужества, чести и преданности родной земле.Этот образ формировался на протяжении столетий, впитывая в себя черты воинов, защитников и народных героев.В этом году на «Богатырскую битву» приехала элита силового экстрима со всей России. За звание сильнейшего боролись пятеро богатырей: Дмитрий Логунов – гордость Москвы, Дмитрий Самойлов – восходящая звезда среди юниоров, Валентин Акимов – богатырь из Смоленской области, Рамиль Рамазанов – представитель Пензенской земли и Пётр Мартыненко – самый сильный человек Хакасии.Перелом судьбыПётр Мартыненко из Хакасии – прославленный богатырь, мастер спорта по пауэрлифтингу и силовому экстриму, победитель Siberian Power Show 2020, бронзовый призёр Кубка мира Узбекистан – 2022, рекордсмен России в дисциплине «Шары Атласа».– Я родом из Абакана. Долгое время занимался баскетболом и, возможно, продолжил бы карьеру, но сломал ключицу. Во время реабилитации, чтобы разработать руку, пошёл в тренажёрный зал. Занимался сначала для себя, с грифом, потом становая, присед, постепенно увеличивал вес. Особенно увлёк жим штанги лёжа. Но и этого стало мало, и я перешёл в пауэрлифтинг. Переломным моментом стала встреча с Владимиром Муравлёвым – заслуженным мастером спорта по пауэрлифтингу, чемпионом мира и Европы по силовому экстриму, обладателем множества рекордов. Мы оказались в одном клубе, и он стал моим тренером, – рассказал Пётр Мартыненко.Первый старт был в 2015 году на открытом Кубке Новосибирска по силовому экстриму. Но из-за отсутствия опыта спортсмен стал последним. Однако это только подстегнуло Петра.В 2016-м он оказался шестым в Томске, а в Красноярске вошёл в тройку сильнейших. С 2017 года решил попробовать силы с профессионалами в Красноярске. Там он вошёл в десятку сильнейших и попал в сборную России.В 2022 году Петра пригласили на международный турнир в Узбекистан, где он занял третье место.– Среди испытаний были как классические упражнения вроде подъёма гигантской гантели на максимальный вес, так и силовые эстафеты, а также проверка выносливости в переноске 300-килограммового чемодана и 140-килограммового шилда, в роли которого выступал камень. Парни из Ирана и Новой Зеландии оказались сильнее, но для меня это тоже победа, ведь я был единственным представителем России! – говорит он.Можно даже тортикиБогатырский спорт – специфический. В пауэрлифтинге всего три движения, в тяжёлой атлетике два, а у силачей – более 100 упражнений. Они должны быть универсальными: и максимальный вес поднять, и бегать в эстафетах по полторы-две минуты, перекидывая тяжеленные мешки.– Начинал я с трёх тренировок в неделю, по два часа – просто для души. Но подготовка к соревнованиям требовала больше времени – около трёх часов. А в сборной тренировался минимум четыре раза в неделю по четыре часа. Вес тоже рос в зависимости от уровня: в становой тяге начинал с 300 кг, с бревном – с 150, с коромыслом – с 400 кг. Легко выйти на такой уровень, если есть база. У меня она была: выступал на чемпионате Хакасии по пауэрлифтингу. Многие приходят из тяжёлой атлетики, регби... Без силовой подготовки начинать очень сложно. Наш инструмент – гантели по 70 кг каждая! Неподготовленный человек её от пола не оторвёт. Есть упражнение – подъём природного камня. Ты его никогда не видел, приезжаешь на турнир, а он лежит, ждёт тебя, килограммов под 150. Дают 10 минут на разминку, и ты пытаешься его поднять.О питании и диете Пётр отвечает прямо, без лишних слов.– Мне сказочно повезло с генетикой! Ем абсолютно всё. Главная задача – стабильно набирать вес. Обожаю сладкое, особенно тортики.В 2022 году Пётр вместе с Михаилом Шивляковым, омским спортсменом, установили рекорд страны в парном подъёме трэп-грифа шестигранного весом 900 килограммов. Происходило всё во время видеоконференции Владимира Путина с представителями общественности Крыма и Севастополя. Вес взяли с первого раза. Потом это упражнение назвали «севастопольской тягой».– В Питере мы тянули ладью весом около полутора тонн. Она стояла на брусках. Дерево по дереву — это нереально тяжело. Я сдвинул на три метра, кто-то – на пять, кто-то – на метр. Кто-то вообще не смог, – признался спортсмен.Спорт должен быть спортомСиловой экстрим в России находится в стадии формирования. Как вид спорта он начал развиваться с 2021 года и требует стандартизации, считает спортсмен.– Возьмите футбол: ворота такие-то, мяч вот такой – всё расписано, понятнее некуда. А у нас: приехали на соревнования, фуру поставили — тягай. На следующий год автобус с места двигай. Нет конкретных стандартов, правил, требований. Мы к этому ещё только идём, – говорит Петр.У нас соревнования по силовому экстриму проходят не так часто, как хотелось бы – всего лишь шесть-семь стартов в год, что явно недостаточно для развития этого зрелищного и перспективного вида спорта.– За рубежом это происходит намного чаще. Но сейчас мы туда не выезжаем. Могу точно сказать, что у спортсменов нет к нам претензий. Мы в спорте с пониманием ко всему относимся и все считаем, что спорт должен оставаться спортом. Национальность и вероисповедание не имеют значения – нас объединяет общее стремление к спортивным достижениям. Все мы здесь одна большая спортивная семья.