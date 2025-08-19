Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

За прошедшую неделю во Владимирской области зафиксирован рост числа заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. По сравнению с предыдущей неделей показатель заболеваемости вырос на 12,1%.За медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 4046 человек, из них 1105 — жители Владимира. Рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.Кроме того, за последнюю неделю в регионе подтверждено 36 новых случаев COVID-19, что также свидетельствует о росте заболеваемости. Все случаи протекают в форме ОРВИ. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии провели 460 исследований, однако вирусов гриппа не выявили. В основном циркулируют риновирусы, парагрипп, РС-вирусы и бокавирусы.