Мэрия предлагала контракт за символический 1 рубль.

Тендер на обслуживание обновленного маршрута №28 во Владимире завершился без единой заявки. Мэрия предлагала контракт за символический 1 рубль. Информация опубликована на сайте Госзакупок.Маршрут, закольцованный у ДТЮ, сменил трассу, уйдя с проспекта Ленина и улицы Чайковского на Октябрьский проспект и улицу Мира. Требования к перевозчику: 6 низкопольных автобусов вместимостью от 48 человек и выполнение 41 рейса в будни, 31 – в выходные.Ранее маршрут обслуживали компании «ОКТО» и «Виктория», расторгнувшая контракт из-за разногласий с властями.