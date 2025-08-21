Мужчина одобрял поджоги военной техники в комментариях к новостям.

Житель Юрьев-Польского Владимирской области стал фигурантом уголовного дела за публичные призывы к терроризму в Telegram. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.Мужчина одобрял поджоги военной техники в комментариях к новостям. Задержан он был 31 июля. Возбуждено дело по статье 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма, совершенные с использованием сети «Интернет»).Напомним, ранее мы писали, что