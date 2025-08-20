На участке скопились сухие деревья, бытовой мусор и пластиковые отходы.

Муромская городская прокуратура выявила несанкционированную свалку прямо в центре города — между домами на улицах Комсомольской и Первомайской. На участке скопились сухие деревья, бытовой мусор и пластиковые отходы, которые загрязняют почву и портят вид.Такое состояние территории нарушает права жителей на благоприятные условия жизни. В связи с этим прокуратура внесла предписание главе города. Устранение нарушений находится на контроле ведомства.