Прокуратура выяснила, что средства материнского капитала были использованы не по назначению. Семья из Коврова решила потратить более 400 тысяч на улучшение жилищных условий. Супруги купили квартиру в посёлке Мелехово и должны были оформить её в общедолевую собственность с несовершеннолетним ребёнком, но вместо этого продали жильё бывшему владельцу, а деньги потратили на личные нужды. Из пресс-релиза