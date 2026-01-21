2‑й Западный окружной военный суд приговорил к 5 годам лишения свободы несовершеннолетнего жителя Московской области (2009 г. р.) за участие в деятельности террористической организации. Приговор пока не вступил в законную силу.По данным УФСБ по Владимирской области, подросток добровольно связался с координатором проукраинской террористической организации и согласился выполнять его задания. За каждую видеосъемку объектов инфраструктуры юноша получал деньги.13 февраля 2025 года подросток снял на видео военный учетный стол в одном из округов Москвы и отправил запись куратору. 25 февраля юноша приехал во Владимирскую область и снимал объект транспортной инфраструктуры в Петушинском районе. Там его задержали сотрудники УФСБ.