Власти Владимирской области потребовали от главных врачей всех государственных клиник к 30 января предоставить точные данные о кадровом дефиците. Эта мера направлена на выявление реального, а не формального, количества вакансий в системе здравоохранения региона. Как сообщил заместитель губернатора Владимир Куимов, острая нехватка врачей во многом обусловлена распространённой практикой, когда один специалист занимает несколько ставок одновременно.