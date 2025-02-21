У «химика» изъяли химические реактивы, 8,6 кг готовых наркотиков и более 14,8 кг прекурсоров.

Прокуратура Владимирской области утвердила обвинительное заключение против руководителя области, подозреваемого в организации кустарного производства синтетических наркотиков. По версии следствия, в ноябре 2023 года он стал участником преступной группы и оборудовал лабораторию в гараже в Муроме.Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность «химика» в марте прошлого года, изъяв химические реактивы, 8,6 кг готовых наркотиков и более 14,8 кг прекурсоров.Уголовное дело передано в Владимирский областной суд, а на гараж и автомобиль обвиняемого наложен арест.