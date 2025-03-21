Семьи с детьми из малых городов России смогут оформить ипотеку под 6% на покупку жилья на вторичном рынке.

С 1 апреля 2025 года семьи с детьми из малых городов России смогут оформить ипотеку под 6% на покупку жилья на вторичном рынке. Включения 18 населенных пунктов региона в общий перечень добился депутат Госдумы Алексей Говырин.Как рассказал парламентарий , льготная ипотека стала доступна жителям Вязников, Гороховца, Гусь-Хрустального, Курлово, Карабаново, Струнино, Камешково, Киржача, Кольчугино, Меленков, Петушков, Костерево, Покрова, Радужного, Собинки, Лакинска, Судогды, Юрьев-Польского. Подробнее об условиях ее получения можно узнатьДело сдвинулось после того, как к Говырину обратилась многодетная семья Мольковых из Гороховца. Супруги не могли взять льготную ипотеку, потому что в их городе нет новостроек.