Ремонт выполнен в ответ на обращения граждан и прокурорскую проверку.
Прокуратура Камешковского района проверила соблюдение требований безопасности дорожного движения по обращениям жителей Гатихи.
Выяснилось, что покрытие на улицах Шоссейная, Садовая и Новая имело многочисленные выбоины, размеры которых превышали установленные нормативы.
Такие дефекты повышали риск ДТП и угрожали жизни и здоровью участников движения.
Начальнику МУ УЖКХ внесено представление, которое признано обоснованным.
После вмешательства надзорных органов нарушения устранены, дорога отремонтирована.