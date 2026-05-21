Ремонт выполнен в ответ на обращения граждан и прокурорскую проверку.

Прокуратура Камешковского района проверила соблюдение требований безопасности дорожного движения по обращениям жителей Гатихи.Выяснилось, что покрытие на улицах Шоссейная, Садовая и Новая имело многочисленные выбоины, размеры которых превышали установленные нормативы.Такие дефекты повышали риск ДТП и угрожали жизни и здоровью участников движения.Начальнику МУ УЖКХ внесено представление, которое признано обоснованным.После вмешательства надзорных органов нарушения устранены, дорога отремонтирована.