Дефицит особенно выражен среди эндокринологов, кардиологов, педиатров, офтальмологов и анестезиологов.

По состоянию на начало 2023 года в регионе не хватало примерно 900 врачей и сопоставимого числа младшего и среднего персонала, на данный момент вакансий стало меньше — около 650 врачей и 600 медработников.При этом дефицит эндокринологов, кардиологов, педиатров, офтальмологов и анестезиологов сохраняется не только в области, но и по всей стране.Эти данные губернатор Александр Авдеев озвучил 21 мая на пресс‑конференции в областном драмтеатре.Директор регионального ЦУР Светлана Бойко отметила снижение числа жалоб на льготные лекарства, однако обратила внимание на проблемы с записью к узкопрофильным специалистам. Она задала вопрос о том, какие конкретно шаги предпринимаются для укрепления кадрового потенциала отрасли.Авдеев подчеркнул, что на эффективность работы врачей влияют неявки пациентов: около 10% приемных окон остаются пустыми, что снижает полезное рабочее время медиков почти на 20%. Чтобы разгрузить систему, власти планируют увеличить число доступных приемных слотов примерно на 40%.По словам губернатора, жалобы на обеспечение льготными препаратами сократились с пяти тысяч до единичных случаев.На пост руководителя регионального Минздрава рассмотрено три кандидатуры. Все проходят собеседования, а окончательное решение ждут от федерального Минздрава.