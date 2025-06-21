Митрополит выступил стал участником одной из дискуссий форума.

Митрополит Владимирский и Суздальский Никандр принял участие в дискуссии «Религия и экономика: к новым путям взаимодействия государства и религиозных организаций», которая состоялась в рамках XXVIII Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщает Владимирская митрополия.Во время дискуссии представители научных кругов, образования и духовенства обсудили экономические вопросы государственно-конфессиональных взаимоотношений.Митрополит Никандр в своём выступлении подчеркнул, что религиозное мировоззрение должно сохраняться и в сфере экономики.В рамках Петербургского международного экономического форума особое внимание было уделено теме традиционных духовно-нравственных ценностей, которые существенное влияют на общественно-экономические отношения.Напомним, во Владимире 1 июля состоится