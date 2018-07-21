В Казахстане во дворце спорта имени Болуана Шолака в Алма-Ате прошла церемония прощания с бронзовым призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном. На панихиду по фигуристу пришли так много людей, что не все смогли попасть войти внутрь. Церемония прощания проходила и в других городах страны.

В Казахстане во дворце спорта имени Болуана Шолака в Алма-Ате прошла церемония прощания с бронзовым призером Олимпиады в Сочи Денисом Теном. На панихиду по фигуристу пришли так много людей, что не все смогли попасть войти внутрь. Церемония прощания проходила и в других городах страны.Жестокое и бессмысленное убийство восходящей звезды фигурного катания Казахстана Дениса Тена стало настоящим потрясением не только для тех, кто знал его лично, но и для всех, видевших его на экране во время выступлений или просто слышавших об успехах спортсмена. Вся страна буквально сошла с ума от горя.Церемония прощания с Денисом Теном прошла во дворце спорта имени Болуана Шолака. Стадион, вместимость которого оценивается в почти четыре тысячи человек, вместил в себя не всех желающих проводить олимпийского призера в последний путь.Люди принесли с собой цветы и мягкие игрушки. Многие сделали плакаты и футболки, на которых обращаются к ушедшему спортсмену. Общее настроение собравшихся выразил выступавший на церемонии прощания министр культуры и спорта страны Арыстанбек Мухамедиулы."Сегодня не только Казахстан, но и весь мир скорбит. Мы потеряли личность, которая хотела сделать мир добрее и лучше", – цитирует его портал . Гроб с телом спортсмена выносили под написанную им песню и аплодисменты тысяч его поклонников.Гражданская панихида по Денису Тену прошла и в Астане. В ледовом дворце "Барыс Арена" был установлен стенд с фотографией фигуриста, под которым люди могли оставить цветы, мягкие игрушки, фотографии и свои записки. Ни женщины, ни мужчины не скрывали своих слез.На церемонию прощания со спортсменом пришли посол Японии и посол Южной Кореи в Казахстане, многие спортсмены, видные политические и общественные деятели. Свою скорбь о погибшем жители Казахстана выражают и в других городах страны.Напомним, Денис Тен погиб 19 июля. Спортсмен заметил, как двое воров пытаются снять с его внедорожника, припаркованного в центре Алма-Аты, зеркала заднего вида. Он попытался остановить их, а в ответ те пустили в ход нож. Один из порезов задел бедренную артерию. 25-летний спортсмен скончался в больнице после двух часов усилий врачей реанимировать его.