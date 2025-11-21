Репетиция накануне премьеры в театре.
На сцене, присев на колено и протягивая держащий в руках меч,
актер должен произнести :
"Ваше Превосходительство, граф Епихеев, вот Ваш меч!"
Однако актер в очередной раз произносит фамилию Епихеев как Епих#ев.
Режессер в ужасе:
"Вы мне сорвете премьеру, идиот! Сколько раз можно повторять не Епих#ев , а Епихеев!!!
Премьера.
На сцене, присев на колено и протягивая держащий в руках меч,
актер произносит :
"Ваше Превосходительство, граф Епихеев.....,- оборачивается в сторону довольного режессера и после значительной паузы завершает фразу - вот Ваш х#й!"
еще анекдот!