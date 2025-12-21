Меленковский районный суд обязал компанию погасить задолженность перед главным инженером, включая компенсацию за просрочку и моральный вред.

Суд во Владимирской области встал на сторону работника в споре с обществом с ограниченной ответственностью о невыплате заработной платы. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Владимирской области.Истец занимал должность главного инженера с октября 2024 года по май 2025 года, но уволился из-за систематических задержек выплат. Поскольку работодатель так и не погасил задолженность в добровольном порядке, гражданин обратился в суд с требованием вернуть заработанные деньги, а также выплатить пени и компенсацию морального вреда. Ответчик в суде пытался оспорить размер выплат, ссылаясь на отсутствие доказательств моральных страданий сотрудника.По итогам рассмотрения дела суд обязал предприятие выплатить в пользу истца в общей сложности более 144 тысяч рублей. В эту сумму вошли долг по зарплате (81 072 руб.), компенсация за нарушение сроков (31 194 руб.), судебные расходы (25 000 руб.) и моральный вред (7 000 руб.). На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу.Ранее сообщалось, что