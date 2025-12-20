Энергетики призывают жителей Владимирской области быть максимально внимательными и осторожными в период действия предупреждения.

По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшее время на территории региона прогнозируется ухудшение погодных условий. Ожидается налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также образование гололеда, что может привести к осложнениям в работе коммунальных служб и энергетической инфраструктуры.В связи с неблагоприятным прогнозом, филиал «Владимирэнерго» ПАО «Россети Центр и Приволжье» переведен в режим повышенной готовности. Для оперативного реагирования на возможные технологические нарушения, связанные с непогодой, сформированы 47 бригад. В их составе — 214 специалистов, обеспеченных 92 единицами спецтехники.Энергетики призывают жителей Владимирской области быть максимально внимательными и осторожными в период действия предупреждения. Особое внимание уделяется правилам безопасности вблизи объектов электроэнергетики. Строго запрещается размещать под линиями электропередачи транспортные средства, строительные, лесо- и пиломатериалы, а также любые другие предметы, способные помешать работе или создать угрозу при падении проводов или веток.