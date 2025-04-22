Одновременно пройдет первый Форум молодых дипломатов, в котором примет участие около 60 представителей дипведомств из 40 стран, ключевой темой форума станет "Дипломатия Победы".

Четвертый Молодежный форум "Россия - Африка: что дальше?" и первый российско-африканский Форум молодых дипломатов пройдут 22-25 апреля на базе МГИМО МИД РФ.Данный молодежный форум впервые состоялся осенью 2021 года и с тех пор он ежегодно привлекает африканских политиков, дипломатов, бизнесменов, ученых и студентов. Третий форум собрал на своих полях весной 2024 года почти 1 500 представителей 42 государств.Как ранее рассказала председатель совета молодых дипломатов МИД России Екатерина Акопян, в первом Форуме молодых дипломатов примет участие около 60 представителей дипведомств из порядка 40 стран. По ее словам, ключевой темой форума станет "Дипломатия Победы".Участников молодежного форума ждет насыщенная повестка: в течение четырех дней участники смогут поделиться мнениями в различных форматах работы, запланированы пленарное заседание, круглые столы, экспертные и панельные дискуссии, бизнес-игры и другие мероприятия. Мероприятия пройдут в гибридном формате.Организаторы отмечают, что форум является постоянно функционирующей международной дискуссионной площадкой для обсуждения самых актуальных вопросов российско-африканского сотрудничества. По их словам, на полях мероприятия приветствуются как выступления с докладом для выражения собственной позиции относительно африканской повестки, так и дискуссии для обмена с другими гостями, заинтересованными в изучении Африки. К участию, помимо начинающих дипломатов, приглашены студенты вузов России и зарубежных стран, аспиранты и научные сотрудники.В первый день, как ожидается, пройдет вторая российско-африканская Спартакиада. Запланированы соревнования по футболу, волейболу, баскетболу, турнир по шахматам и дискуссия, посвященная спортивной дипломатии. По итогам пройдет церемония награждения.23 апреля состоится торжественное открытие Молодежного форума и Форума молодых дипломатов. В течение трех дней участники обсудят на дискуссиях различные актуальные международные темы: от перспективы расширения Совета Безопасности ООН до роли российских технологий в инновационных процессах в Африке. Пленарное заседание запланировано на 24 апреля. Кроме того, пройдут различные культурные мероприятия, выставки, творческие мастерские, показ фильмов.В обсуждениях примут участие и уже опытные дипломаты. Проректор по молодежной политике, социальной работе и международным связям МГИМО Станислав Суровцев рассказал, что запланировано приветствие главы МИД РФ Сергея Лаврова и участие спецпредставителя президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова. С африканской стороны, по его словам, ожидается специальный советник президента Нигера Кеми Себа и генеральный директор института Studex Group Тумэло Рамфоса. Кроме того, директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко расскажет о текущем состоянии российско-африканских отношений, а также о приоритетах внешней политики РФ на этом направлении. К участникам форума также обратится заместитель директора департамента международных организаций МИД РФ Вадим Сергеев, который расскажет о перспективах развития многостороннего сотрудничества в рамках международных организаций.Соучредитель Организации по развитию и сотрудничеству в Африке Давид Окпатума на пресс-конференции в ТАСС указывал, что молодежный форум является уникальным форматом, который всегда дает конкретные результаты. По его словам, после участия в прошлых форумах многие студенты из Африки, которые сейчас учатся в МГИМО и других российских университетах, реализовали конкретные проекты.