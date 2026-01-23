Во Владимирской области завели уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере — речь идет о работах по благоустройству набережной городского озера в Гусь‑Хрустальном. Сумма авансового платежа, который едва не ушел в «пустоту», — почти 10 млн рублей.30 мая 2025 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» МБУ «Спецпредприятие» заключило контракт с краснодарской коммерческой организацией. Договор предусматривал первый этап благоустройства набережной; его стоимость — более 99 млн рублей, срок исполнения — до 30 декабря 2025 года.В июне подрядчику перечислили аванс — почти 10 млн рублей. Однако уже вскоре стали очевидны проблемы: сроки регулярно срывались, фактически выполнена лишь незначительная часть работ (на сумму менее 1 млн рублей). Кроме того, в отчётных документах фигурировали ложные сведения — о объёме и стоимости работ, о характеристиках закупленного оборудования.В сентябре 2025 года контракт расторгли. Подрядчика внесли в реестр недобросовестных поставщиков. Благодаря банковской гарантии аванс вернулся к заказчику в полном объёме.На основании материалов прокуратуры возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере).