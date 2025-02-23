Во время проверки сотрудники ломбарда выдали займ под залог ювелирного изделия.
В Муроме Владимирской области закрыли незаконно работающий ломбард, расположенный в торговом центре. По информации прокуратуры Владимирской области, организация предоставляла краткосрочные займы под залог движимого имущества и ювелирных изделий без необходимого разрешения.
Во время проверки сотрудники ломбарда выдали займ под залог ювелирного изделия.
Городской прокурор направил представление руководителю фирмы, после чего была приостановлена незаконная деятельность. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.
Мировой судья назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.