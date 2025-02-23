Во время проверки сотрудники ломбарда выдали займ под залог ювелирного изделия.

В Муроме Владимирской области закрыли незаконно работающий ломбард, расположенный в торговом центре. По информации прокуратуры Владимирской области, организация предоставляла краткосрочные займы под залог движимого имущества и ювелирных изделий без необходимого разрешения.Во время проверки сотрудники ломбарда выдали займ под залог ювелирного изделия.Городской прокурор направил представление руководителю фирмы, после чего была приостановлена незаконная деятельность. Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, а также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении.Мировой судья назначил штраф в размере 30 тысяч рублей.