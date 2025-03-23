1,6 км реки Колпь в поселке Красная Горбатка Селивановского района очистили. Осталось расчистить еще около 2,3 км, рассказали в пресс-службе правительства области. Следующий этап – расчистка

1,6 км реки Колпь в поселке Красная Горбатка Селивановского района очистили. Осталось расчистить еще около 2,3 км, рассказали в пресс-службе правительства области. Следующий этап – расчистка реки у самого поселка. Напомним, чистка началась в 2023 году. Первым этапом была реконструкция гидротехнического сооружения. По планам, водоем будут расчищать три года. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: