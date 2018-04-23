Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдал российского лыжника Александра Легкова. Обвинения в использовании допинга оказались необоснованными.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне оправдалроссийского лыжника Александра Легкова. Обвинения в использовании допингаоказались необоснованными.В результате расследования небыло обнаруженного прямых доказательств того, что лыжник нарушал правила и употреблялпрепараты способные повлиять на результаты гонки. Также комиссия установила,что показания бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории ГригорияРодченкова, которыйинкриминировал Легкову подмену анализов, оказались ложью, а его, как теперь выяснилось, пустые слова были предательским выпадом в сторону российского спорта."Чтокасается заявления Родченкова о том, что он может вспомнить, как поменял образцымочи Легкова 23 февраля 2014 года, комиссия арбитров отметила, что записи егодневника не содержат никаких ссылок на замену пробы. Соответственно, показанияРодченкова являются голословными утверждениями, не подтвержденными никакимидоказательствами", – говорится в заявлении.Также суд принялмотивированное решение в отношении бобслеиста АлександраЗубкова, Пожизненная дисквалификация была заменена запретом участвовать вЗимних олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает .Наказениене было снято полностью так как в его пробе было найдено аномальное содержаниесоли. По мнению экспертов бобслеист собрал чистую мочу до Игр и добавил в неесоль, дабы скрыть факт подмены.Добавим,что 43 российских спортсмена, участвовавшие в Олимпийских играх в Сочи, былипризнаны виновными в нарушении антидопинговых правил после расследованиякомиссии Международного олимпийского комитета. Их лишили медалей Игр-2014 ипожизненно отстранили от участия в крупнейшем международном соревновании.