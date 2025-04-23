Вечером будет принято решение о возможности подключения отопления и газа для всех жителей района.

Отопление и горячее водоснабжение в Киржачском районе начинают возобновляться, сообщает пресс-служба Владимиртеплогаза. На данный момент тепло поступает только в дома жителей Киржача. Вечером будет принято решение о возможности подключения отопления и газа для всех жителей района.Специалисты предприятия активно работают над пуском котельных, обеспечивающих первое время максимальное количество потребителей и социальных объектов. В списке на запуск – котельные №2, №9, №13, №11, №6, №12 и №14.По состоянию на 14:30 23 апреля 2025 года, котельные №9 и №2 уже запущены в работу. Ожидается, что горожане вскоре смогут вновь пользоваться горячей водой.Напомним, ранее мы писали, что