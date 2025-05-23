Вклад «Яркая звезда» ББР Банка возглавил рейтинг «Выберу.ру» «Лучшие вклады на год в апреле 2025 года».

Аналитики финансового маркетплейса сравнили параметры продуктов в 100 российских банках по активам (на 01.03.2025 года), выделив ТОП-20 наиболее доходных и удобных для клиентов. При ранжировании учитывался не только размер ставок, но и такие параметры как: диапазон процентов в зависимости от суммы вклада, механизм начисления процентов (включая «лестничные» ставки), условия их капитализации, правила пополнения и снятия средств, размер реального дохода, который получает вкладчик в конце срока договора, а также значимость банка на финансовом рынке.В результате проведенного сравнительного анализа вклад «Яркая звезда» ББР Банка набрал максимальное количество рейтинговых баллов, став одним из наиболее выгодных инструментов для клиентов, которые планируют заработать максимум дохода за один месяц. Среди преимуществ вклада аналитики выделяют максимальную на рынке процентную ставку — до 22% годовых. Высокий доход вкладчики получат, воспользовавшись бонусом при соответствии клиента одной из категорий участника «Программы лояльности и привилегий ББР Банка (для физических лиц). В мае базовые условия для вклада на 1 год: для суммы от 100 тыс. руб. — 20,7%, для суммы свыше 1 млн. руб. — 20,85%.«Доверие к сберегательным продуктам, особенно к вкладам, не только остается на стабильном уровне, но и растет – это вполне закономерно. Клиенты ценят их как безрисковый, понятный и легкий в использовании инструмент. Мы в ББР Банке стремимся максимально соответствовать этим ожиданиям, постоянно анализируя рынок и предлагая условия по вкладам, которые не только сохраняют, но и приумножают средства наших клиентов, учитывая их индивидуальные потребности и обеспечивая надежное управление финансами», — рассказала Наталья Горковенко, Руководитель Управления розничного бизнеса ББР Банка.Как отметил исполнительный директор финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ярослав Баджурак: «Несмотря на то, что в апреле-мае банки снижают депозитные ставки, их уровень по-прежнему остаётся высоким. Россияне используют благоприятную конъюнктуру и копят деньги. Онлайн-спрос вкладчиков за последний месяц достиг исторического пика за последние два года. Количество запросов почти вдвое превышает показатель годом ранее. Решающим фактором при выборе вклада остаётся ставка. Мы видим, что у вклада "Яркая звезда" ББР Банка размер процентов позволяет вкладчикам заработать больше, чем у многих конкурентов, и без дополнительных условий. Поэтому продукт привлекает внимание пользователей нашего финансового маркетплейса хорошей доходностью и гибкими условиями — отрыть вклад удалённо. С начала 2025 года условиями вкладов ББР Банка на "Выберу.ру" интересовались больше 10 тыс. пользователей. По количеству просмотров "Яркая звезда" входит в топовую двадцатку сберегательных продуктов. А в мае наибольшая активность в его подборе нами отмечена у пользователей из двух столиц, Подмосковья, Пензы, Сочи, Белгорода, Хабаровска, Владивостока, Нижнего Новгорода, Воронежа, Самары, Краснодара, Красноярска, Тюмени и Челябинска».С подробной информацией по всем вкладам можно ознакомиться на официальном сайте ББР Банка (АО).