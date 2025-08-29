Владимирские доярки — среди первых. В 33 регионе подводят итоги Всероссийского конкурса операторов машинного доения. Состязания проходили на территории Юрьев-Польского и Суздальского

Владимирские доярки — среди первых. В 33 регионе подводят итоги Всероссийского конкурса операторов машинного доения. Состязания проходили на территории Юрьев-Польского и Суздальского районов. Боролись за первенство 58 специалистов из 49 регионов страны. От Владимирской области участвовали Мария Михайлова из Собинского округа и Надежда Баранова из АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района. Они заняли первые места в номинациях