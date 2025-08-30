Торжественное открытие памятного знака состоялось в присутствии высокопоставленных гостей.
Владимир официально получил почетное звание «Город трудовой доблести» 11 сентября 2023 года по Указу Президента РФ Владимира Путина за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня состоялось торжественное открытие одноименной стелы, сообщает администрация города на .
В церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, врио главы города Владимир Гарёв и митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.
В годы войны городские предприятия быстро перестроились на выпуск военной продукции — снарядов и деталей для техники. В школах и общественных зданиях были развернуты госпитали, где врачи и медсёстры спасали раненых бойцов. Жители активно помогали фронту: собирали теплые вещи, сдавали кровь, вязали носки и варежки для солдат, отправляли посылки на передовую.
