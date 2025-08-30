Торжественное открытие памятного знака состоялось в присутствии высокопоставленных гостей.

Владимир официально получил почетное звание «Город трудовой доблести» 11 сентября 2023 года по Указу Президента РФ Владимира Путина за значительный вклад жителей в достижение Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня состоялось торжественное открытие одноименной стелы, сообщает администрация города на .В церемонии приняли участие губернатор Владимирской области Александр Авдеев, председатель Законодательного Собрания Владимирской области Ольга Хохлова, заместитель начальника Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко, врио главы города Владимир Гарёв и митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.В годы войны городские предприятия быстро перестроились на выпуск военной продукции — снарядов и деталей для техники. В школах и общественных зданиях были развернуты госпитали, где врачи и медсёстры спасали раненых бойцов. Жители активно помогали фронту: собирали теплые вещи, сдавали кровь, вязали носки и варежки для солдат, отправляли посылки на передовую.Ранее сообщалось, что