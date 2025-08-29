В этом году число заявлений на поступление стало рекордным — 24 тысячи.

Владимирский государственный университет (ВлГУ) подвёл итоги приёмной кампании 2025 года. Как сообщил ректор Анзор Саралидзе, в этом году число заявлений на поступление стало рекордным — 24 тысячи, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году.Особенно заметно выросло число абитуриентов, поступивших по целевому набору — на 53%. Эти студенты в будущем будут работать в тех сферах, где региону особенно нужны специалисты. Приоритетными направлениями стали инженерные и педагогические специальности.Всего на бюджетное отделение поступило 70% абитуриентов. Также в университет было зачислено 186 человек с высокими баллами ЕГЭ.