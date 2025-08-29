2 сентября на сцене Областного Дворца культуры и искусства будет показан спектакль «Калина красная».

В рамках федерального проекта «Большие гастроли» Московский государственный академический театр «Русская песня» выступит во Владимире.2 сентября на сцене Областного Дворца культуры и искусства будет показан спектакль «Калина красная» по рассказам Василия Шукшина.В постановке заняты такие известные артисты, как Надежда Бабкина, Наталия Егорова, Сергей Никоненко, Вячеслав Манучаров и Мария Шукшина. По словам художественного руководителя театра Надежды Бабкиной, «Калина красная» — сложный материал, но очень близкий по духу. Музыкальное сопровождение поможет зрителям ещё глубже понять русскую культуру и душу.