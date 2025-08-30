В сентябре и октябре во всех лесничествах региона пройдут посадка деревьев и работы по озеленению.

В период осенней лесовосстановительной кампании Владимирская область вновь примет участие во всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес», сообщили в Министерства лесного хозяйства региона.В сентябре и октябре текущего года во всех лесничествах области планируются работы по посадке деревьев, озеленению населённых пунктов, дополнению лесных культур и очистке лесного фонда от несанкционированных свалок. Узнать о местах и времени проведения высадок деревьев можно на официальном сайте акции.Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Сохранение лесов», который входит в национальный проект «Экология». С 2020 года во Владимирской области высажено 1,9 млн сеянцев и саженцев, в акции приняли участие около 5 тыс. человек. По итогам 2024 года регион был отмечен Федеральным агентством лесного хозяйства как один из наиболее активно освещавших акцию в СМИ.Ранее сообщалось, что