Это событие стало одним из главных в честь празднования 1035-летия Дня города. 11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина город Владимир получил почетное
<a href="https://33live.ru/novosti/30-08-2025-v-oblastnoj-stolice-otkryli-stelu-vladimir-gorod-trudovoj-doblesti.html" target="_blank">В областной столице открыли стелу «Владимир – Город трудовой доблести»</a> - Это событие стало одним из главных в честь празднования 1035-летия Дня города. 11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина город Владимир получил почетное
[url=https://33live.ru/novosti/30-08-2025-v-oblastnoj-stolice-otkryli-stelu-vladimir-gorod-trudovoj-doblesti.html]В областной столице открыли стелу «Владимир – Город трудовой доблести»[/url] - Это событие стало одним из главных в честь празднования 1035-летия Дня города. 11 сентября 2023 года Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина город Владимир получил почетное