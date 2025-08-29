Девятый полумарафон «Золотые ворота» пройдёт во Владимире, объединив любителей бега из более чем 35 регионов России. В соревнованиях примут участие около 2000 спортсменов разных возрастов.

Разнообразие дистанций — одно из главных преимуществ забега. Для детей — 300 и 600 метров, для юниоров — 3000 метров, для взрослых — 10 и 21 километр. Маршрут полумарафона проложен