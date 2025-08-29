В честь 1035-летия Владимира вечером 30 августа будет организован праздничный салют. В связи с этим, для обеспечения безопасности жителей, временно перекроют движение на нескольких улицах

В честь 1035-летия Владимира вечером 30 августа будет организован праздничный салют. В связи с этим, для обеспечения безопасности жителей, временно перекроют движение на нескольких улицах города. Об этом предупредили в администрации города. Ограничения будут действовать с 21:50 до 22:15. В этот промежуток времени проезд будет невозможен по улице Комсомольской (на участке от улицы Большой Московской